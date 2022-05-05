April 1
Leandro Gutierrez Jr. and Sarah Lacy Belflower
Maribel Rivera and Joadrian Manuel Lozano
April 5
Donald Joe Ensor and Chastity Lynn Tyler
Henry Laryea and Samantha De Klerk
April 6
Rexford Clayton Landrum and Emily Renae Lipscomb
Roberto Dominguez Martinez and Bianca Maribel Aguilar
April 7
Javier Salas Garcia and Sonia R. Matta
Cara Danielle Garrett and Courtney N. Curtis
April 8
Joel Paul Ortega and Destanee Kierra Natera
James Thomas Fielding and Brenda Harrell
Alondra Rubi Hernandez Torres and Madison Emily Ann Akridge
April 12
Kyle Eric Torres and Alize Marie Aragon Henson
Julian Pena Vargas and Carla Anahi Padilla
Melissa Marie Perez and Catrina Nichole Montoya
April 13
Mikayla R. Romero and Robbie Wyatt Stevens
Angel Joel Renteria and Evangelynn Uriah Flores
Francisco Guzman Jr. and Moriah Akin
April 14
Arthur Wayne Goates and Nancy Whitcomb Toth
Bobby Eugene Seward and Amy Stefanie Aguirre
Christopher Servantez and Crystal Ann Tavarez
Tristan Jacob Thibeau and Sara Juanan Scifres
April 18
Hector Daniel Navarro Delgado and Marivel Arellano
Adrian Adan Martinez Rascon and Griselda Dorado Escobedo
Alvar Christoffer Lyrhed Bjorn and Benita Lanet Palmer
April 19
Eligio A. Madrid Jr. and Blanca Estela Guevara Perez
Adam James Likens and Jennifer Rochelle Myers
April 20
Michael Anthony Stiltner and Erin Louise Serna
April 22
Alfredo Ortiz Torres and Ana L. Hernandez
April 25
Jennifer Elaine Eaker and Michael Dudrey Rogers
Brody Slade Hurley and Olivia Jo King
Shawn Evan Jinks and Dancee Nikole Hatley
April 26
Karima Rozene Penasa and Dustin Ray Craig
April 27
Sergio Raya Letechipia and Gina Marie Duran
Ashley Nicole Benavidez and Joe Domingo Hernandez Jr.
April 29
Ray Edward Downs and Lillian Madison Lewis
Bernard Christopher Larez and Raquel Nicole Montoya
Brandon Jordan Elliott Spruill and Sara Humaran