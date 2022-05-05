April 1

Leandro Gutierrez Jr. and Sarah Lacy Belflower

Maribel Rivera and Joadrian Manuel Lozano

April 5

Donald Joe Ensor and Chastity Lynn Tyler

Henry Laryea and Samantha De Klerk

April 6

Rexford Clayton Landrum and Emily Renae Lipscomb

Roberto Dominguez Martinez and Bianca Maribel Aguilar

April 7

Javier Salas Garcia and Sonia R. Matta

Cara Danielle Garrett and Courtney N. Curtis

April 8

Joel Paul Ortega and Destanee Kierra Natera

James Thomas Fielding and Brenda Harrell

Alondra Rubi Hernandez Torres and Madison Emily Ann Akridge

April 12

Kyle Eric Torres and Alize Marie Aragon Henson

Julian Pena Vargas and Carla Anahi Padilla

Melissa Marie Perez and Catrina Nichole Montoya

April 13

Mikayla R. Romero and Robbie Wyatt Stevens

Angel Joel Renteria and Evangelynn Uriah Flores

Francisco Guzman Jr. and Moriah Akin

April 14

Arthur Wayne Goates and Nancy Whitcomb Toth

Bobby Eugene Seward and Amy Stefanie Aguirre

Christopher Servantez and Crystal Ann Tavarez

Tristan Jacob Thibeau and Sara Juanan Scifres

April 18

Hector Daniel Navarro Delgado and Marivel Arellano

Adrian Adan Martinez Rascon and Griselda Dorado Escobedo

Alvar Christoffer Lyrhed Bjorn and Benita Lanet Palmer

April 19

Eligio A. Madrid Jr. and Blanca Estela Guevara Perez

Adam James Likens and Jennifer Rochelle Myers

April 20

Michael Anthony Stiltner and Erin Louise Serna

April 22

Alfredo Ortiz Torres and Ana L. Hernandez

April 25

Jennifer Elaine Eaker and Michael Dudrey Rogers

Brody Slade Hurley and Olivia Jo King

Shawn Evan Jinks and Dancee Nikole Hatley

April 26

Karima Rozene Penasa and Dustin Ray Craig

April 27

Sergio Raya Letechipia and Gina Marie Duran

Ashley Nicole Benavidez and Joe Domingo Hernandez Jr.

April 29

Ray Edward Downs and Lillian Madison Lewis

Bernard Christopher Larez and Raquel Nicole Montoya

Brandon Jordan Elliott Spruill and Sara Humaran