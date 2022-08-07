July 5
Larry Ray Myers and Kathaleen R. Graham
Steven January Perez and Marissa Monique Peralta
Adolfo Morales Gonzalez and Alexandra Alvarado Garcia
Pedro Roldan Ochoa and Pamela Munoz
July 6
Juan M. Cabral Carranza and Maria Del Refugio Luna Espiricueta
July 7
Matthew Roldan Lucero and Christine Barron
July 8
Billy Earl Dunaway II and Coriann Danielle Smith
July 11
Micheal C. Miller and Cayla Breaonna Young
July 12
Alberto Isai Amavizca Andrade and Jacqueline Servin Mendoza
Ulises Alberto Chavez Medrano and Luisa Maria Lozano
July 13
Filimon Joseph Montoya and Julianna Janet Dominguez
July 14
Timothy Henry Vandenbout and Amy Sanchez
July 15
Ursula Monique Poindexter and Francisco Joe Valdez
Carrie Lee Weems and Lawrence Stanley Krzebiot
July 18
Jason Ryan Milles and Wynona Kelly Hicks
Joseph Alexander Baker and Champagne LeeAnn McNeil
Brett Michael Rich and Esmeralda Alexia Ruiz Bolivar
Marissa Diane Garvey and Terra Jolean Halcomb
July 19
Lorena Velasquez Ronquillo and John Cody Davidson
Luis Alberto Esparza Perez and Silvia Noriega Lara
July 20
Robert Sidney Brewer and Mary Caroline Louise Samuels
Annette Gaytan and Carlos Ivan Gutierrez Rivera
July 21
Tan Quang Nguyen and Shady Monique Garcia
Justin Matthew Kirby and Ashley Marie Sepulveda
July 22
Raeanna Rose Romero and Ricardo Jose Silva
Sergio Gonzalez and Brenda Jasmine Ortega
July 25
Acacia Dawn Williams and Taina Linda Colon
Dan Daniel Martinez and Misty L. Romero
Louie Joe Archuleta and Jenasy Jeanette Miranda
Alexa Idaly Martinez Fernandez and Andres Alvarez
July 26
Jason Dewayne Porter and Sara Ann Melville
July 28
Martin Chavarria and Laura Gracia
July 29
Kevin Michael Harlow and Lynn M. Corder
Joshua Archuleta Jr. and Valerie Josaphine Sanchez