July 5 

Larry Ray Myers and Kathaleen R. Graham

Steven January Perez and Marissa Monique Peralta

Adolfo Morales Gonzalez and Alexandra Alvarado Garcia

Pedro Roldan Ochoa and Pamela Munoz

July 6

Juan M. Cabral Carranza and Maria Del Refugio Luna Espiricueta

July 7

Matthew Roldan Lucero and Christine Barron

July 8

Billy Earl Dunaway II and Coriann Danielle Smith

July 11

Micheal C. Miller and Cayla Breaonna Young

July 12

Alberto Isai Amavizca Andrade and Jacqueline Servin Mendoza

Ulises Alberto Chavez Medrano and Luisa Maria Lozano

July 13

Filimon Joseph Montoya and Julianna Janet Dominguez

July 14

Timothy Henry Vandenbout and Amy Sanchez

July 15

Ursula Monique Poindexter and Francisco Joe Valdez

Carrie Lee Weems and Lawrence Stanley Krzebiot

July 18

Jason Ryan Milles and Wynona Kelly Hicks

Joseph Alexander Baker and Champagne LeeAnn McNeil

Brett Michael Rich and Esmeralda Alexia Ruiz Bolivar

Marissa Diane Garvey and Terra Jolean Halcomb

July 19

Lorena Velasquez Ronquillo and John Cody Davidson

Luis Alberto Esparza Perez and Silvia Noriega Lara

July 20

Robert Sidney Brewer and Mary Caroline Louise Samuels

Annette Gaytan and Carlos Ivan Gutierrez Rivera

July 21

Tan Quang Nguyen and Shady Monique Garcia

Justin Matthew Kirby and Ashley Marie Sepulveda

July 22

Raeanna Rose Romero and Ricardo Jose Silva

Sergio Gonzalez and Brenda Jasmine Ortega

July 25

Acacia Dawn Williams and Taina Linda Colon

Dan Daniel Martinez and Misty L. Romero

Louie Joe Archuleta and Jenasy Jeanette Miranda

Alexa Idaly Martinez Fernandez and Andres Alvarez

July 26

Jason Dewayne Porter and Sara Ann Melville

July 28

Martin Chavarria and Laura Gracia

July 29

Kevin Michael Harlow and Lynn M. Corder

Joshua Archuleta Jr. and Valerie Josaphine Sanchez