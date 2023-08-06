July 5
Salvador Uriel Lozoya and Laci Joy Fuller
Teya Leashay Jackson and Keegan Sean Daniel King
Mario Raul Contreras, Jr. and Alyssa Josephine Lovato
July 6
Isiah Xavier Sanchez and Kailee Nicole Teel
Hector Mendoza Garcia and Ursula Monique Poindexter
Carlos Arturo Vallejos and Gloria Sanchez
Zachary Wyatt Apodaca and Hafsa Qureshi
Brianna Adalia Rincon and Angel Bustos Carrasco
July 7
Dillon Mathew Macias and Amanda Christine Gallegos
Justin Joseph Forrest and Olivia D. Endecott
July 10
Aden Lyle Seidlitz and Starlett Ann Baldwin
Keegan M. Green and Jennifer Weber
Julieta Soto and Andrew Cabello
July 12
James Lee Kivett III and Kassandra Gloria Chavez
July 13
Juan Manuel Carlos, Jr. and Karla Valeria Corral Mendez
Larry David Amador, Jr. and Paula Michele Garcia
July 14
Ray Arnold Meares, Jr. and Tamika Sue Oneal
July 17
Pablo F. Gutierrez Gutierrez and Vaneza Palma Montalvan Yuberling
Noel Elizabeth Rosa and Jessie Eugene Montoya
July 19
Salvador Andres Garcia and Vanessa Marie Olivares
July 21
Jordyne Danyel Olivas and Aaron Jacob Cedillo
July 24
Rae Juanette Martinez Nadia and Jeremiah Glen Lain
Martin Sebastian Meraz Gonzalez and Coral Alejandra Monreal
July 25
Francisco Javier Garcia and Sarah Rae Quiroz
July 26
Daniel Raymond Gomez and Rose Marie Chacon
July 27
Matthew L. Scribner and Lacey Nicole Miles
July 28
Bradley Valderaz and Lisa Collean Bevelheimer
July 31
Joel Aviles Baez and Madai Romano Romano
Tyler Kibbe Norris and Angel Marie Jordan