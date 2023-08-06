July 5

Salvador Uriel Lozoya and Laci Joy Fuller

Teya Leashay Jackson and Keegan Sean Daniel King

Mario Raul Contreras, Jr. and Alyssa Josephine Lovato

July 6

Isiah Xavier Sanchez and Kailee Nicole Teel

Hector Mendoza Garcia and Ursula Monique Poindexter

Carlos Arturo Vallejos and Gloria Sanchez

Zachary Wyatt Apodaca and Hafsa Qureshi

Brianna Adalia Rincon and Angel Bustos Carrasco

July 7

Dillon Mathew Macias and Amanda Christine Gallegos

Justin Joseph Forrest and Olivia D. Endecott

July 10

Aden Lyle Seidlitz and Starlett Ann Baldwin

Keegan M. Green and Jennifer Weber

Julieta Soto and Andrew Cabello

July 12

James Lee Kivett III and Kassandra Gloria Chavez

July 13

Juan Manuel Carlos, Jr. and Karla Valeria Corral Mendez

Larry David Amador, Jr. and Paula Michele Garcia

July 14

Ray Arnold Meares, Jr. and Tamika Sue Oneal

July 17

Pablo F. Gutierrez Gutierrez and Vaneza Palma Montalvan Yuberling

Noel Elizabeth Rosa and Jessie Eugene Montoya

July 19

Salvador Andres Garcia and Vanessa Marie Olivares

July 21

Jordyne Danyel Olivas and Aaron Jacob Cedillo

July 24

Rae Juanette Martinez Nadia and Jeremiah Glen Lain

Martin Sebastian Meraz Gonzalez and Coral Alejandra Monreal

July 25

Francisco Javier Garcia and Sarah Rae Quiroz

July 26

Daniel Raymond Gomez and Rose Marie Chacon

July 27

Matthew L. Scribner and Lacey Nicole Miles

July 28

Bradley Valderaz and Lisa Collean Bevelheimer

July 31

Joel Aviles Baez and Madai Romano Romano

Tyler Kibbe Norris and Angel Marie Jordan